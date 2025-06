GSK: va réduire le prix du vaccin antipaludique information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Bharat Biotech International (BBIL) et GSK annoncent ce matin que le prix du premier vaccin antipaludique au monde (RTS,S) pour les enfants des pays endémiques sera réduit de plus de moitié, à moins de 5 dollars d'ici 2028.



Cette réduction de prix est due à l'amélioration des processus, à l'augmentation de la capacité de production, à une fabrication rentable et à des marges bénéficiaires minimales, explique le groupe.



RTS,S a été le premier vaccin antipaludique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021. Depuis, GSK a réalisé d'importants investissements pour améliorer sa capacité de production et son efficacité.



En parallèle, Bharat Biotech a investi plus de 200 millions de dollars dans de nouvelles installations de fabrication à haut rendement, le développement de produits et les transferts de technologie.



Avec le soutien de Gavi, 12 pays endémiques d'Afrique auront introduit le RTS,S dans le cadre de programmes de vaccination systématique d'ici la fin de 2025.



Thomas Breuer, directeur de la santé mondiale chez GSK, a déclaré : ' Aujourd'hui, nous annonçons la contribution de GSK à l'ambition à long terme du prix du premier vaccin antipaludique au monde, une étape clé franchie grâce à la collaboration avec Bharat Biotech et ses partenaires de Gavi, de PATH et de l'OMS'.





