GSK va présenter ses nouvelles données en pneumologie
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 11:17
Les données mettront en avant le depemokimab, un anticorps expérimental, testé chez des patients asthmatiques sévères, notamment ceux souffrant aussi de polypose nasale chronique. L'objectif est d'aller au-delà du simple contrôle des symptômes, jusqu'à une possible rémission clinique.
Des résultats seront aussi présentés sur le mepolizumab, déjà utilisé dans plusieurs maladies, avec de nouvelles analyses chez les patients BPCO, comparées à d'autres traitements biologiques.
Enfin, GSK partagera des avancées sur ses traitements inhalés, ainsi que sur son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV), étudié chez les adultes jeunes à risque.
