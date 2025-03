GSK: va présenter ses derniers résultats sur le VRS information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - GSK présentera les derniers résultats de ses recherches sur le virus respiratoire syncytial (VRS) lors de la 13ème Symposium international sur le VRS à Iguazu, au Brésil (12-15 mars).



Ce symposium rassemble les plus grands experts mondiaux dans le domaine pour discuter des dernières avancées en matière de recherche, de prévention et de traitement du VRS.



Au cours de la conférence, GSK et ses experts présenteront un total de 17 résumés couvrant un éventail de sujets, notamment l'épidémiologie et le fardeau du VRS, plusieurs lectures cliniques de stade avancé sur Arexvy (vaccin contre le virus respiratoire syncytial, adjuvanté recombinant), le vaccin contre le VRS de GSK.



Susie Barnes, vice-présidente principale, responsable des affaires médicales mondiales, Vaccins, a déclaré : ' À ce jour, plus de 11 millions d'adultes dans le monde ont reçu notre vaccin contre le VRS, ce qui génère des données solides sur l'impact de la vaccination pour aider à améliorer la santé publique et à protéger les personnes à risque'.





Valeurs associées GSK 1 504,75 GBX LSE +1,47%