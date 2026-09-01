GSK va faire passer son vaccin antigrippal à ARNm à la phase finale des essais cliniques

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(Ajoute des précisions sur le candidat-vaccin et le contexte à partir du paragraphe 2)

GSK GSK.L a annoncé mardi qu'elle allait faire passer son candidat-vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm à une phase d'essai avancée, après que les données de phase intermédiaire ont montré qu'il générait des réponses immunitaires plus fortes que les vaccins standard et à forte dose actuellement approuvés chez les adultes jeunes et âgés.

Le laboratoire pharmaceutique britannique a précisé qu’il s’agirait du premier essai clinique de phase avancée portant sur un vaccin antigrippal à ARNm conçu pour cibler deux protéines de surface clés, l’hémagglutinine et la neuraminidase, une approche qui, selon GSK, pourrait améliorer la protection et réduire la transmission.

En août, Moderna MRNA.O avait obtenu l'autorisation américaine pour son mFlusiva , le premier vaccin à ARNm contre la grippe saisonnière, destiné aux personnes âgées de 50 ans et plus.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des projets de GSK visant à lancer 25 études de phase avancée d’ici fin 2026, à la suite d’un examen du portefeuille mené par le directeur général Luke Miels et destiné à accélérer le développement de médicaments avant l’expiration imminente des brevets.

GSK a l’intention de lancer ce mois-ci l’essai clinique de phase avancée portant sur ce candidat-vaccin antigrippal à ARNm.