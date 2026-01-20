 Aller au contenu principal
GSK s'offre RAPT Therapeutics
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 08:36

GSK a annoncé la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de RAPT Therapeutics, une société biopharmaceutique californienne au stade clinique.

Sa spécialité est de développer des thérapies novatrices pour les patients souffrant de maladies inflammatoires et immunologiques. La transaction comprend l'Ozureprubart actuellement en développement clinique de phase IIb pour la protection prophylactique contre les allergènes alimentaires.

Pour s'offrir RAPT Therapeutics, le Britannique GSK versera 58 dollars par action, pour une valeur totale des capitaux propres estimée à 2,2 milliards de dollars. Déduction faite de la trésorerie acquise, l'investissement initial net de GSK est estimé à 1,9 milliard de dollars.

GSK
1 811,500 GBX LSE -0,25%
