GSK s'offre RAPT Therapeutics
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 08:36
Sa spécialité est de développer des thérapies novatrices pour les patients souffrant de maladies inflammatoires et immunologiques. La transaction comprend l'Ozureprubart actuellement en développement clinique de phase IIb pour la protection prophylactique contre les allergènes alimentaires.
Pour s'offrir RAPT Therapeutics, le Britannique GSK versera 58 dollars par action, pour une valeur totale des capitaux propres estimée à 2,2 milliards de dollars. Déduction faite de la trésorerie acquise, l'investissement initial net de GSK est estimé à 1,9 milliard de dollars.
Valeurs associées
|1 811,500 GBX
|LSE
|-0,25%
A lire aussi
-
Groenland : des avions militaires américains et canadiens vont "arriver" pour "des activités prévues de longue date"
Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord n'a pas précisé le nombre d'avions en question ou encore la nature des missions prévues. Des avions militaires et canadiens doivent "bientôt arriver" au Groenland pour participer à des "activités ... Lire la suite
-
L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Trop sévère, jugent de nombreux ados pour qui TikTok, Snapchat, ou Instagram sont devenus "indispensables" même s'ils en connaissent les dangers. Tandis que le gouvernement souhaite instaurer cette interdiction ... Lire la suite
-
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer