GSK: résultats positifs pour les antirétroviraux dans le VIH information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 12:14









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que société ViiV Healthcare a annoncé aujourd'hui les résultats positifs de deux études de preuve de concept de phase IIa portant sur les traitements antirétroviraux expérimentaux VH4524184 (VH184) et VH4011499 (VH499).



Ces résultats soutiennent le développement continu de ces deux composés comme options distinctes pour une nouvelle génération d'injectables à action prolongée contre le VIH, avec la possibilité d'allonger les intervalles d'administration.



' Les données montrent que la puissance et la tolérance de notre INSTI (Inhibiteurs de l'intégrase) de troisième génération et de notre inhibiteur de capside en feront un élément majeur du développement de notre prochaine génération de traitements injectables à action prolongée ', a déclaré Kimberly Smith, responsable de la R&D chez ViiV Healthcare.







Valeurs associées GSK 1 512,25 GBX LSE -0,25%