GSK: résultats positifs dans la sinusite chronique

(CercleFinance.com) - GSK a fait état lundi de résultats positifs concernant deux études de phase III consacrées au traitement de la sinusite chronique avec polypes nasaux.



Le laboratoire pharmaceutique britannique indiqué que les deux essais ont atteint leurs critères d'évaluation principaux, qui consistaient à mesurer l'évolution de la polypose nasale et de l'obstruction nasale sur une durée d'un an chez les patients traités avec son depemokimab.



Le groupe précise qu'il prévoit de dévoiler les résultats détaillés de ces tests à l'occasion de prochains congrès médicaux.



Avec ces conclusions, qui s'ajoutent à celles récemment obtenues dans le traitement de l'asthme, GSK dit avoir l'intention de déposer de prochaines demandes d'enregistrement sur ce médicament à longue durée d'action, qui est administré tous les six mois.





