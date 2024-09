Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: résultats positifs d'un vaccin contre la grippe information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 11:26









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé les résultats positifs d'un essai de phase II (NCT06431607) pour son programme de vaccin à ARNm contre la grippe saisonnière.



Une formulation candidate vaccin a démontré des réponses immunitaires positives des souches A et B par rapport aux soins standard chez les adultes plus jeunes et plus âgés



Ces résultats s'appuient sur l'essai de phase II précédent et confirment que la plateforme d'ARNm suscite de forts titres globaux d'anticorps avec un profil d'innocuité acceptable. Grâce à ces résultats, le programme de vaccination contre la grippe saisonnière à ARNm de GSK passera à un stade avancé de développement clinique.



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : ' Il s'agit d'une avancée significative dans notre programme d'ARNm, et ces données soutiennent le passage à un stade avancé de développement. En fin de compte, notre objectif est de mettre au point un nouveau vaccin de premier ordre pour offrir une meilleure protection aux gens pendant la saison grippale'.





