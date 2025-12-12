 Aller au contenu principal
GSK reçoit une recommandation pour l'extension de l'utilisation d'un vaccin du CHMP
information fournie par AOF 12/12/2025 à 11:21

(AOF) - GSK a annoncé que le Comité des médicaments à usage humains (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments a recommandé l’extension de l’indication de son vaccin recombinant contre le virus respiratoire syncytial (VRS) avec adjuvant pour les adultes âgés de 18 ans et plus. La Commission européenne doit rendre une décision finale en février 2026.

GSK précise qu'Arexvy a été le premier vaccin contre le VRS autorisé en Europe pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures (IVRI) causées par le VRS chez les adultes âgées de 60 et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 50 à 59 ans présentant un risque accru d'IVRI.

Pour Sanjay Gurunathan, responsable de la recherche et du développement des vaccins et des maladies infectieuses chez GSK : " l'avis positif du CHMP rendu aujourd'hui constitue une étape importante vers un plus large éventail d'options de prévention des formes graves de la maladie à VRS chez les adultes en Europe ".

