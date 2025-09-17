GSK prévoit un investissement de 30 milliards de dollars aux États-Unis, alors que la menace de droits de douane sur les produits pharmaceutiques se profile à l'horizon

GSK GSK.L a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'investir 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis au cours des cinq prochaines années, après que le président américain Donald Trump soit arrivé en Grande-Bretagne pour une deuxième visite d'État sans précédent afin de sceller des accords d'investissement.

L'entreprise a déclaré que ses nouvelles installations "jetteront un pont entre la R&D et la fabrication aux États-Unis et au Royaume-Uni, renforçant ainsi le leadership des deux pays dans le domaine des sciences de la vie".

GSK, dont le siège est à Londres, a déclaré que l'investissement comprenait 1,2 milliard de dollars pour la construction d'une nouvelle usine à Upper Merion, en Pennsylvanie, afin de produire de nouveaux médicaments pour les maladies respiratoires et le cancer, la construction devant commencer en 2026.

L'entreprise investira également dans des capacités d'IA et de technologie numérique avancée dans les cinq sites de production existants de GSK dans le pays, ainsi que dans de nouvelles capacités de fabrication de substances médicamenteuses et dans l'amélioration de l'assemblage de dispositifs et d'auto-injecteurs.

GSK est le dernier fabricant de médicaments à accroître sa présence aux États-Unis, alors que Trump menace d'imposer des droits de douane à l'importation sur l'industrie et cherche à stimuler la fabrication nationale. Le secteur a toujours été épargné par les conflits commerciaux.

"Cet investissement historique créera des dizaines de milliers d'emplois américains et garantira que les médicaments et les technologies essentiels sont développés et fabriqués ici, sur le sol américain, là où ils doivent l'être", a déclaré le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick.

L'investissement de 30 milliards de dollars contribuera à renforcer les activités de R&D et d'essais cliniques, et les États-Unis devraient se classer au premier rang pour le nombre d'études, de sites et de participants aux essais cliniques menés par GSK au cours des cinq prochaines années, selon l'entreprise.

Toutefois, elle n'a pas précisé si les 30 milliards de dollars incluaient des fonds déjà affectés aux activités américaines. Mais des sources de l'industrie pharmaceutique ont dit à Reuters qu'un certain nombre d'entreprises qui ont annoncé d'importants investissements aux États-Unis sous Trump ont inclus des projets ou des sites déjà en cours de réalisation afin de donner un chiffre global important.

GSK a déclaré avoir engagé environ 2 milliards de dollars dans la fabrication aux États-Unis au cours de l'année écoulée, et que les investissements ajouteront des centaines d'emplois qualifiés, en plus des rôles de construction, et s'appuieront sur sa main-d'œuvre américaine d'environ 15 000 personnes.

Les États-Unis ont représenté près de la moitié du chiffre d'affaires de GSK l'année dernière.