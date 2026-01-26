 Aller au contenu principal
GSK obtient une extension d'indication pour son vaccin Arexvy dans l'UE
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 09:51

Le laboratoire britannique a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour élargir l'usage de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) dans un contexte de charge hospitalière élevée chez les adultes.

GSK annonce que la Commission européenne a approuvé l'extension d'indication de son vaccin Arexvy contre le VRS (virus respiratoire syncytial) à tous les adultes âgés de 18 ans et plus dans l'Union européenne.

Le vaccin était jusqu'à présent autorisé chez les 60 ans et plus, ainsi que chez les 50-59 ans présentant un risque accru. Cette décision permet aux États européens de proposer Arexvy à l'ensemble de la population adulte.

Dans l'Union européenne, environ 158 000 adultes de 18 ans et plus sont hospitalisés chaque année pour des infections liées au RSV. Chez les adultes, ces hospitalisations sont associées à un risque plus élevé de complications sévères et de mortalité que chez les enfants.

Sanjay Gurunathan, directeur de la recherche et développement vaccins et maladies infectieuses de GSK, souligne que cette approbation "aide à protéger tous les adultes en Europe contre une infection respiratoire potentiellement grave".

Arexvy est destiné à prévenir les infections des voies respiratoires inférieures (LRTD, lower respiratory tract disease) causées par le RSV. GSK indique poursuivre les démarches réglementaires afin d'étendre l'indication de ce vaccin dans d'autres régions, notamment aux États-Unis et au Japon.

Le titre GSK progresse de 0,1% à Londres en début de matinée.

Valeurs associées

GSK
1 803,250 GBX LSE +0,12%
