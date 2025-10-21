GSK obtient un avis favorable du CHMP pour Shingrix en seringue préremplie
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:09
Cette version simplifie l'administration en supprimant la reconstitution manuelle des deux flacons actuellement nécessaires.
L'autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne est attendue en décembre 2025. Selon Tony Wood, directeur scientifique de GSK, cette évolution 'facilitera le travail des professionnels de santé et renforcera la protection contre le zona', qui touche environ 1,7 million de personnes chaque année en Europe.
Cette opinion positive repose sur des données confirmant la comparabilité technique entre les deux présentations.
Valeurs associées
|1 640,500 GBX
|LSE
|+0,43%
