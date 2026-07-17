GSK met fin au développement d'un médicament contre la toux chronique après l'échec d'un essai clinique de phase avancée

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* Le médicament expérimental de GSK, le camlipixant, n'atteint pas son objectif principal dans l'une des deux études de phase avancée

* Le cours de l'action recule de 4 %

* Certains analystes estiment que cet échec clinique est gérable

(Ajout d'un commentaire d'investisseur au paragraphe 4, de commentaires d'analystes aux paragraphes 9 et 18, ainsi que d'informations contextuelles sur l'objectif de chiffre d'affaires de GSK et le traitement concurrent) par Bhanvi Satija et Prerna Bedi

GSK GSK.L va interrompre le développement d'un médicament expérimental destiné à traiter la toux chronique réfractaire après que celui-ci n'a pas atteint ses objectifs clés lors de deux essais cliniques de phase avancée, ce qui a entraîné une baisse d'environ 4 % du cours de l'action du laboratoire pharmaceutique britannique vendredi.

Les données ont montré que la dose plus élevée de 50 mg de camlipixant avait réduit la toux quotidienne sur une période de 12 semaines lors d’un essai, mais n’avait pas réussi à reproduire ce résultat lors d’une deuxième étude menée sur 24 semaines.

L'échec de cet essai pourrait susciter des interrogations chez les investisseurs, qui ne sont pas pleinement convaincus que l'entreprise puisse atteindre son objectif de 40 milliards de livres sterling (53,76 milliards de dollars) de chiffre d'affaires annuel d'ici 2031.

GSK, qui maintient son objectif à long terme, avait prévu un chiffre d’affaires annuel maximal d’environ 2,5 milliards de livres sterling pour le camlipixant, alors que les estimations des analystes se situaient plutôt autour de 1 milliard de livres sterling.

“Le programme de développement du camlipixant était considéré comme présentant un risque d’échec supérieur à la moyenne, la toux chronique étant une maladie difficile à traiter”, a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire de GSK, ajoutant que cela pourrait accroître la pression en faveur de nouvelles acquisitions.

Le directeur général Luke Miels, qui a succédé à Emma Walmsley en janvier, est sous pression pour convaincre les investisseurs que GSK est en mesure d’atteindre cet objectif tout en gérant les expirations de brevets imminentes concernant le dolutégravir, un médicament phare contre le VIH.

OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES À LONG TERME

Les analystes de JPMorgan ont indiqué que GSK avait présenté le camlipixant comme un moyen de contribuer à combler l’écart entre les prévisions des analystes, qui tablent sur un chiffre d’affaires d’environ 35 milliards de livres sterling en 2031, et l’objectif de 40 milliards de livres sterling fixé par l’entreprise.

Mais certains ont estimé que cet échec clinique était gérable.

“La réussite de ce projet aurait été un atout appréciable, mais pas indispensable à la trajectoire du chiffre d’affaires”, a déclaré Michael Leuchten, analyste chez Jefferies.

M. Leuchten a ajouté que les récentes acquisitions pourraient soutenir la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise et qu’elles ne sont pas encore prises en compte dans les anticipations du marché. Le mois dernier, GSK a dépensé la somme

record de 10,6 milliards de dollars pour acquérir Nuvalent NUVL.O , un développeur américain de médicaments spécialisés dans le cancer.

“PEU SUSCEPTIBLE DE TRANSFORMER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS” La dose la plus faible de 25 milligrammes n’a pasapporté de bénéfice clair dans aucune des deux études. Aucune des deux doses n’a atteint les principaux objectifs secondaires, notamment les résultats rapportés par les patients dans un journal de suivi de la toux chronique.

GSK a déclaré que ce bénéfice limité montrait que le médicament était “peu susceptible de transformer la prise en charge des patients ”.

GSK poursuivra les essais sur le camlipixant en tant que traitement du syndrome du côlon irritable. La société prévoit également de partager ces données afin de contribuer à la compréhension scientifique dela toux chronique réfractaire, une affection pour laquelle les options thérapeutiques sont limitées.

Près de 10 millions de patients souffrent de cette affection chaque année dans le monde, ce qui peut les amener à tousser plus de 900 fois par jour.

GSK avait acquis ce médicament dans le cadre du rachat de Bellus Health pour 2 milliards de dollars en 2023.

(1 dollar = 0,7440 livre)