GSK: licence pour un traitement expérimental de l'hépatite B information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - GSK et Arrowhead Pharmaceuticals ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Janssen Pharmaceuticals, filiale de Johnson & Johnson, afin de transférer les droits exclusifs mondiaux pour le développement ultérieur et la commercialisation du JNJ-3989 (un médicament expérimental ciblant le virus de l'hépatite B) à GSK.



Pour rappel, le JNJ-3989 (anciennement ARO-HBV) avait été sous-licencié par Janssen à Arrowhead en 2018.



GSK compte évaluer le JNJ-3989 dans le cadre d'un schéma incluant le bepirovirsen (un oligonucléotide expérimental de GSK), pour le traitement des patients adultes atteints d'hépatite B chronique (CHB) non cirrhotique.



Selon GSK, le JNJ-3989 a le potentiel de passer immédiatement à un essai en phase II en schéma séquentiel, associé au bepirovirsen.



À la clôture de la transaction, GSK assumera les droits et obligations de l'accord de licence existant entre Janssen et Arrowhead, y compris toutes les obligations financières restantes dues à Arrowhead pour JNJ-3989 en vertu de l'accord initial.



GSK sera responsable des paiements initiaux et échelonnés potentiels à la fois à Janssen et à Arrowhead, totalisant environ 1 milliard de dollars.



Janssen continuera d'être responsable des essais cliniques en cours de JNJ-3989 à ses frais, et GSK sera seul responsable de toutes les activités de développement et de commercialisation futures.





