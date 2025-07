GSK: les résultats 2025 vus en haut de fourchette des objectifs information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 11:57









(Zonebourse.com) - GSK s'est déclaré mardi confiant pour le reste de son exercice 2025, disant viser une croissance dans le haut de ses objectifs annuels suite à des résultats de deuxième trimestre ressortis bien au-dessus des attentes.



Le laboratoire pharmaceutique britannique dit désormais prévoir une croissance de son chiffre d'affaires annuel dans le haut d'une fourchette allant de 3% à 5% à taux de changes constants, tandis que la croissance de son résultat opérationnel et de son bénéfice par action de base ('core') est attendue dans le haut d'une plage située entre 6% et 8%.



Sur le deuxième trimestre, son chiffre d'affaires net s'est accru de 6% à taux de changes constants pour s'établir à huit milliards de livres à la faveur du dynamisme de ses ventes de médicaments de spécialité (+15%), dont une croissance de 10% dans les maladies respiratoires, auto-immunes et inflammatoires de 42% dans l'oncologie et de 12% dans le traitement du VIH.



Son résultat d'exploitation 'core' a grimpé de 12% à changes constants pour atteindre plus de 2,6 milliards de livres tandis que son BPA a augmenté de 15% à 46,5 pence, des performances bien au-dessus des prévisions du marché.



A la Bourse de Londres, l'action GSK n'affichait qu'une hausse de 0,7% suite à cette publication, les analystes soulignant que le relèvement d'objectifs était déjà intégré dans les cours, puisque le consensus visait une croissance organique de 4% pour le groupe cette année.





Valeurs associées GSK 1 414,500 GBX LSE +1,25%