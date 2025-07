GSK: le traitement VIH injectable à longue durée d'action plébiscité par les patients information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - GSK rapporte que ViiV Healthcare, sa filiale spécialisée dans le VIH, a présenté les résultats de l'étude phase IIIb montrant que 89 % des patients naïfs ayant obtenu une suppression virale rapide avec Dovato (DTG/3TC) ont choisi de passer au traitement injectable à longue durée d'action Vocabria + Rekambys (CAB+RPV LA).



Ce choix repose principalement sur l'absence de prise quotidienne (80 %) et la praticité de ne pas transporter de médicament (68 %).



D'autres données en vie réelle confirment l'efficacité et la satisfaction élevées liées à CAB+RPV LA : l'étude BEYOND aux États-Unis rapporte 97 % de suppression virale à 24 mois, tandis que CARLOS en Allemagne atteint 77,5 %, et COMBINE-2 en Europe affiche 99 % à 10,2 mois.



Par ailleurs, l'étude OPERA montre que même chez des patients avec virémie initiale, 88 % ont atteint une charge virale <50 copies/ml. ViiV estime que ces injectables, bien tolérés, améliorent l'adhérence et réduisent la stigmatisation.



Enfin, les études PILLAR et EBONI confirment la forte acceptabilité de CAB LA en PrEP, en particulier chez les hommes ayant des relations avec des hommes, les personnes transgenres et les femmes noires, soulignant son potentiel pour élargir la prévention du VIH.





Valeurs associées GSK 1 425,750 GBX LSE +1,22%