GSK: la FDA va examiner une demande pour l'asthme

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique pour l'utilisation du depemokimab dans deux indications pour l'asthme.



Les indications proposées sont le traitement d'entretien d'appoint de l'asthme chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus atteints d'une inflammation de type 2 caractérisée par un phénotype éosinophilique sous corticostéroïdes inhalés (CSI) à dose moyenne à élevée et un autre contrôleur de l'asthme et, en tant que traitement d'entretien d'appoint chez les patients adultes atteints de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux insuffisamment contrôlés.



À l'heure actuelle, l'utilisation du dépemokimab n'est approuvée dans aucun pays.



Kaivan Khavandi, vice-président directeur et responsable mondial, Pneumologie, immunologie et inflammation, R&D, GSK, a déclaré : ' Nos essais SWIFT et ANCHOR soutiennent le potentiel du dépemokimab à supprimer l'interleukine-5 (IL-5), un moteur connu de l'inflammation de type 2, afin d'offrir aux patients une inhibition durable d'un facteur clé de leur maladie avec seulement deux doses par an'.





