GSK: la Chine va se pencher sur Nucala dans la BPCO information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé jeudi que les autorités chinoises avaient accepté de se pencher sur sa demande de mise sur le marché concernant Nucala dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec inflammation éosinophile



Le groupe pharmaceutique britannique explique qu'environ 100 millions de chinois sont atteints de BPCO, ce qui correspond à près de 25% de l'ensemble de la population touchée au niveau mondial (390 millions de personnes).



Nucala, un anticorps monoclonal dont l'action consiste à bloquer une protéine appelée interleukine-5 (IL-5), est approuvé dans une vingtaine de pays dans le traitement de l'asthme.



Dans un tout autre domaine, le gouvernement canadien a annoncé hier avoir fait l'acquisition auprès de GSK de 500.000 doses de son vaccin humain contre la grippe aviaire en vue de protéger les personnes à risque.





