GSK: investit 350 ME dans son site d'Evreux information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 13:34









(CercleFinance.com) - Bruno le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, annonce se féliciter de la décision de GSK d'investir jusqu'à 350ME sur le site d'Evreux pour la production d'une nouvelle formulation bas carbone de Ventoline.



Le communiqué du ministère rappelle que la moitié des émissions du laboratoire GSK sont générées par leur inhalateur-doseur, Ventoline.



La nouvelle formulation bas carbone de Ventoline fait actuellement l'objet d'essais cliniques avec le potentiel de réduire l'empreinte carbone de ce médicament d'environ 90 %.



Cet investissement jusqu'à 350ME d'ici fin 2025 comprend l'installation de trois lignes de production dédiées à la production de la nouvelle formulation bas carbone de Ventoline.





Valeurs associées GSK LSE +0.15%