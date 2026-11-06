GSK et Moderna règlent leur litige en matière de brevets concernant les vaccins de Moderna contre la COVID-19 et le VRS

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par Blake Brittain

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK GSK.L a réglé les litiges dans lesquels il était accusé d’avoir vu ses brevets violés par les vaccins anti-COVID-19 Spikevax et mNEXSPIKE de Moderna MRNA.O , ainsi que par le vaccin contre le VRS mResvia, ont annoncé vendredi les deux sociétés.

* Moderna a indiqué dans un communiqué de presse publié vendredi avoir réglé le litige en matière de brevets avec GSK aux États-Unis et en Europe le 28 octobre, et que les deux sociétés « se sont accordées des licences croisées de brevets dans le domaine des maladies infectieuses et ne sont tenues à aucun paiement de quelque nature que ce soit en rapport avec ces licences ».

* Un porte-parole de GSK a déclaré que la société était « ravie d’être parvenue à un accord qui apporte de la clarté aux deux entreprises et leur permet de continuer à se concentrer sur la promotion de l’innovation au service des patients ».

* Vendredi, les deux sociétés ont demandé à un tribunal fédéral du Delaware de rejeter définitivement les plaintes pour contrefaçon déposées par GSK aux États-Unis, ce qui signifie qu’elles ne pourront pas être déposées à nouveau

* GSK avait poursuivi Moderna en 2024 au sujet de la technologie des nanoparticules lipidiques utilisée dans les vaccins pour transporter l’ARN messager fragile (ARNm) dans le corps humain

* GSK avait par ailleurs intenté une action en justice similaire contre Pfizer et BioNTech concernant leur vaccin contre la COVID-19 plus tôt dans l’année, procédure qui est toujours en cours

* Ces poursuites s’inscrivent dans un ensemble de procédures judiciaires aux États-Unis impliquant Pfizer, BioNTech et Moderna au sujet des redevances de brevet relatives à la technologie utilisée dans leurs vaccins contre la COVID-19, dont une intentée par Moderna contre Pfizer en 2022