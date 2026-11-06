 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GSK et Moderna règlent leur litige en matière de brevets concernant les vaccins de Moderna contre la COVID-19 et le VRS
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 19:12

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Blake Brittain

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK GSK.L a réglé les litiges dans lesquels il était accusé d’avoir vu ses brevets violés par les vaccins anti-COVID-19 Spikevax et mNEXSPIKE de Moderna MRNA.O , ainsi que par le vaccin contre le VRS mResvia, ont annoncé vendredi les deux sociétés.

* Moderna a indiqué dans un communiqué de presse publié vendredi avoir réglé le litige en matière de brevets avec GSK aux États-Unis et en Europe le 28 octobre, et que les deux sociétés « se sont accordées des licences croisées de brevets dans le domaine des maladies infectieuses et ne sont tenues à aucun paiement de quelque nature que ce soit en rapport avec ces licences ».

* Un porte-parole de GSK a déclaré que la société était « ravie d’être parvenue à un accord qui apporte de la clarté aux deux entreprises et leur permet de continuer à se concentrer sur la promotion de l’innovation au service des patients ».

* Vendredi, les deux sociétés ont demandé à un tribunal fédéral du Delaware de rejeter définitivement les plaintes pour contrefaçon déposées par GSK aux États-Unis, ce qui signifie qu’elles ne pourront pas être déposées à nouveau

* GSK avait poursuivi Moderna en 2024 au sujet de la technologie des nanoparticules lipidiques utilisée dans les vaccins pour transporter l’ARN messager fragile (ARNm) dans le corps humain

* GSK avait par ailleurs intenté une action en justice similaire contre Pfizer et BioNTech concernant leur vaccin contre la COVID-19 plus tôt dans l’année, procédure qui est toujours en cours

* Ces poursuites s’inscrivent dans un ensemble de procédures judiciaires aux États-Unis impliquant Pfizer, BioNTech et Moderna au sujet des redevances de brevet relatives à la technologie utilisée dans leurs vaccins contre la COVID-19, dont une intentée par Moderna contre Pfizer en 2022

Valeurs associées

GSK
1 890,250 GBX LSE +0,01%
MODERNA
259,9250 USD NASDAQ +7,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 139 -0,81%
Pétrole Brent
98,19 -1,14%
SOITEC
94,34 +2,95%
2CRSI
15,88 -2,10%
BIOPHYTIS
0,0424 +5,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank