GSK boucle le rachat de Nuvalent

Conformément à l'accord annoncé le 9 juin dernier, GSK fait part de la finalisation de son acquisition de Nuvalent, une entreprise biopharmaceutique basée à Boston, en phase clinique, qui se concentre sur le développement de thérapies oncologiques ciblées.

Cette acquisition ajoute trois actifs spécialisés dans le cancer du poumon au portefeuille oncologique de GSK, à savoir le NVL-330, en phase I de développement pour le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) modifié par HER2, ainsi que le zidesamtinib (NVL-520) et le neladalkib (NVL-655).

Ces deux derniers sont considérés comme des actifs potentiellement de premier plan, selon les données cliniques, et sont en cours d'examen aux Etats-Unis pour le NSCLC positif à ROS1 et altéré à ALK, avec des décisions attendues plus tard cette année.

Tous deux ont reçu de la FDA les désignations Breakthrough Therapy et Orphan Drug. S'ils sont approuvés, ils devraient être lancés en 2026 avec un potentiel de multi-blockbusters.

L'equity value de la transaction s'élève à environ 10,6 MdsUSD (8,0 MdsGBP). Déduction faite de la trésorerie acquise, l'investissement total du laboratoire pharmaceutique britannique s'élève à environ 9,4 MdsUSD (7,1 MdsGBP).