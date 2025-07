GSK: avis défavorable du comité consultatif de la FDA sur Blenrep information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 10:18









(Zonebourse.com) - GSK rapporte que le comité consultatif sur les médicaments oncologiques (ODAC) de la Food and Drug Administration des Etats-Unis s'est prononcé contre le rapport bénéfice/risque des combinaisons de Blenrep (belantamab mafodotin-blmf) au dosage proposé, dans le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire.



La décision finale de la FDA est attendue d'ici le 23 juillet 2025.



Malgré cet avis, GSK réaffirme sa confiance dans le profil de Blenrep et poursuivra sa collaboration avec l'agence.



Le médicament est déjà autorisé dans plusieurs marchés, dont le Royaume-Uni, le Japon et la Suisse.





