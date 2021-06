GSAM recrute une responsable de l' activité retail pour la région EMEA

(NEWSManagers.com) - Goldman Sachs Asset Management a recruté Hilary Lopez à Londres pour diriger son activité retail dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA). L' intéressée vient de BNY Mellon Investment Management où elle a passé plus de 10 ans. Dernièrement, elle y était responsable de la distribution intermédiaire pour l' Europe et l' Amérique latine. Elle a aussi travaillé neuf ans chez BlackRock.