GSAM lève 650 millions d’euros pour un fonds dans les sciences de la vie

Goldman Sachs Asset Management a levé 650 millions de dollars pour le closing final de son fonds West Street Life Sciences I, le premier fonds de la société de gestion dans le domaine des sciences de la vie.

Life Sciences I a ainsi dépassé son objectif de collecte. Les capitaux ont été recueillis auprès d’un groupe mondial et diversifié d’investisseurs institutionnels, stratégiques et fortunés, et incluent un engagement important de la part des employés de Goldman Sachs.

« Cette levée de fonds est l’une des plus importantes jamais réalisées pour un « first-time fund » de croissance dans le domaine des sciences de la vie sur les marchés non cotés », souligne GSAM.

Le fonds est géré par le Life Sciences Investing Group de Goldman Sachs Asset Management, créé en 2021 et dirigé par Amit Sinha. Son équipe d’investissement bénéficie de plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le secteur. Elle est complétée par un comité consultatif composé d’universitaires, de cliniciens, d’experts scientifiques et d’entrepreneurs.

Le fonds se concentrera sur les investissements non cotés, axés sur la croissance, dans le domaine des sciences de la vie. Il ciblera plus particulièrement les entreprises thérapeutiques en phase de démarrage ou intermédiaire avec des portefeuilles multi-actifs, ainsi que les entreprises spécialisées sur les outils et les diagnostics biomédicaux. Le fonds a pour objectif d’investir dans la prochaine génération d’entreprises leaders dans le domaine des sciences de la vie et de les accompagner dans leur développement. Goldman Sachs Asset Management a identifié plusieurs thèmes d’innovation fondamentale ainsi que des changements structurels qui devraient être à l’origine d’une croissance importante au cours des prochaines décennies : la médecine de précision, la médecine génétique, la thérapie cellulaire, l’immunothérapie, la biologie synthétique et l’intelligence artificielle.

Life Sciences I a déjà engagé environ 90 millions de dollars dans cinq participations à la pointe de l’innovation dans le domaine des sciences de la vie : MOMA Therapeutics, Nested Therapeutics, TORL Biotherapeutics, Septerna et Rapport Therapeutics. Ces investissements couvrent la médecine de précision, l’immunothérapie et l’intelligence artificielle dans les domaines de l’oncologie, de la neurologie et des maladies rares.

Laurence Marchal