GS abaisse la note d'EssilorLuxottica à « neutre » alors que la concurrence s'intensifie sur le marché des lunettes dotées d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Goldman Sachs abaisse la recommandation sur le fabricant franco-italien de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA de « acheter » à « neutre », anticipant une concurrence plus rude sur le marché des lunettes dotées d’IA et un ralentissement de la croissance au second semestre

** «(Nous anticipons) une concurrence nettement plus rude sur le marché des lunettes dotées d'IA au second semestre 2026 — nous tablons sur un chiffre d’affaires stable et prévoyons un ralentissement de la croissance du groupe à +5% au second semestre et +3% au quatrième trimestre, contre +8% et +6% selon le consensus », indique Goldman

** La concurrence de Google GOOGL.O , Samsung 005930.KS et Apple AAPL.O devrait s’intensifier au cours des 18 prochains mois, ajoute-t-il

** La société de courtage met également en garde contre le risque que les lunettes Meta META.O n'entraînent une évolution de l'activité d'EssilorLuxottica vers des prix de vente moyens plus bas

** Il abaisse l’objectif de cours d’EssilorLuxottica de 13%, à 200 €

** Sur les 25 analystes qui couvrent EssilorLuxottica, 21 attribuent la note “achat fort” ou “achat”, trois “conserver” et un “vendre” – données LSEG

(1 dollar = 0,8781 euro)