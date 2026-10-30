Grupo Televisa affirme que l'accord conclu avec AT&T Mexico renforcera sa position

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L'acquisition, pour un montant de TLEVISACPO.MX , de la filiale mexicaine d'AT&T par le groupe mexicain Grupo Televisa va renforcer considérablement sa position concurrentielle et offrir d'importantes opportunités de création de valeur, a déclaré vendredi Alfonso de Angoitia, co-PDG de Grupo Televisa.

À la suite de cette acquisition, le bilan de Televisa restera solide et le ratio dette nette/EBITDA passera de 1,6 fois à la fin du troisième trimestre à 1,9 fois, a indiqué le dirigeant aux analystes lors d'une conférence téléphonique.