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Grupo Televisa affirme que l'accord conclu avec AT&T Mexico renforcera sa position
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 16:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'acquisition, pour un montant de TLEVISACPO.MX , de la filiale mexicaine d'AT&T par le groupe mexicain Grupo Televisa va renforcer considérablement sa position concurrentielle et offrir d'importantes opportunités de création de valeur, a déclaré vendredi Alfonso de Angoitia, co-PDG de Grupo Televisa.

À la suite de cette acquisition, le bilan de Televisa restera solide et le ratio dette nette/EBITDA passera de 1,6 fois à la fin du troisième trimestre à 1,9 fois, a indiqué le dirigeant aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

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