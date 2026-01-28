 Aller au contenu principal
Grupo Mexico vise une expansion aux États-Unis grâce au boom du cuivre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 19:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant minier mexicain Grupo Mexico GMEXICOB.MX envisage des investissements importants aux États-Unis pour profiter du boom du cuivre, ont déclaré des cadres mercredi.

* Dans une démarche attendue depuis longtemps , l'entreprise a déclaré que son unité Asarco poursuivait ses plans de réouverture et de rénovation de sa fonderie Hayden désaffectée en Arizona et de sa raffinerie Amarillo au Texas.

* La remise en état devrait coûter 230 millions de dollars, a déclaré Leonardo Contreras, directeur de l'exploitation minière, aux analystes après la publication des résultats du quatrième trimestre de Grupo Mexico.

* Cette opération augmenterait la capacité de fondre 600 000 tonnes métriques de concentré de cuivre et de raffiner jusqu'à 450 000 tonnes de cuivre par an, avec des augmentations possibles à moyen terme, a déclaré l'entreprise.

* La division transport de Grupo Mexico (GMXT) prévoit des investissements de 472,7 millions de dollars cette année. Aucun fonds n'a été identifié comme étant affecté à un appel d'offres pour les lignes ferroviaires argentines , une source ayant déclaré à Reuters que GMXT prévoyait d'investir 3 milliards de dollars si elle remportait l'appel d'offres.

* La division infrastructure du conglomérat a été affectée par l'arrêt de la production sur les plateformes pétrolières exploitées par le producteur public Pemex PEMX.UL , un cadre ayant déclaré qu'il était en pourparlers avec l'entreprise et qu'il s'attendait à ce que le travail reprenne bientôt.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
12 980,00 USD LME -1,63%
GMEXICO-B
11,6630 USD OTCBB +1,42%
Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,30 USD Ice Europ +0,89%
Pétrole WTI
63,08 USD Ice Europ +0,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

