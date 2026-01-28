Grupo Mexico vise une expansion aux États-Unis grâce au boom du cuivre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant minier mexicain Grupo Mexico GMEXICOB.MX envisage des investissements importants aux États-Unis pour profiter du boom du cuivre, ont déclaré des cadres mercredi.

* Dans une démarche attendue depuis longtemps , l'entreprise a déclaré que son unité Asarco poursuivait ses plans de réouverture et de rénovation de sa fonderie Hayden désaffectée en Arizona et de sa raffinerie Amarillo au Texas.

* La remise en état devrait coûter 230 millions de dollars, a déclaré Leonardo Contreras, directeur de l'exploitation minière, aux analystes après la publication des résultats du quatrième trimestre de Grupo Mexico.

* Cette opération augmenterait la capacité de fondre 600 000 tonnes métriques de concentré de cuivre et de raffiner jusqu'à 450 000 tonnes de cuivre par an, avec des augmentations possibles à moyen terme, a déclaré l'entreprise.

* La division transport de Grupo Mexico (GMXT) prévoit des investissements de 472,7 millions de dollars cette année. Aucun fonds n'a été identifié comme étant affecté à un appel d'offres pour les lignes ferroviaires argentines , une source ayant déclaré à Reuters que GMXT prévoyait d'investir 3 milliards de dollars si elle remportait l'appel d'offres.

* La division infrastructure du conglomérat a été affectée par l'arrêt de la production sur les plateformes pétrolières exploitées par le producteur public Pemex PEMX.UL , un cadre ayant déclaré qu'il était en pourparlers avec l'entreprise et qu'il s'attendait à ce que le travail reprenne bientôt.