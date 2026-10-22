Grupo Mexico prévoit jusqu'à 6 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour sa filiale américaine Asarco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le conglomérat minier et de transport Grupo Mexico GMEXICOB.MX prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 4 et 6 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour les principaux projets de sa filiale américaine Asarco, a déclaré jeudi un responsable.
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