Grupo Mexico prévoit jusqu'à 6 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour sa filiale américaine Asarco

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Le conglomérat minier et de transport Grupo Mexico GMEXICOB.MX prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 4 et 6 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour les principaux projets de sa filiale américaine Asarco, a déclaré jeudi un responsable.