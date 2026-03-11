Grubhub fait appel à la société de drones Dexa pour un projet pilote de livraison aérienne dans le New Jersey

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Grubhub et la société de technologie des drones Dexa ont annoncé mercredi un programme pilote de trois mois visant à introduire des services de livraison aérienne de nourriture aux clients de Green Brook, dans le New Jersey.

À partir de la semaine prochaine, les clients situés dans un rayon de 2,5 miles autour de l'établissement de Green Brook de Wonder, propriétaire de Grubhub, pourront commander sur l'application et opter pour une livraison par drone sans frais supplémentaires en plus des frais de livraison et de service habituels.

Cette initiative vient s'ajouter à l'intensification de la concurrence dans le domaine de la livraison autonome, où les rivaux DoorDash DASH.O et Uber Eats UBER.N recherchent également de manière agressive des partenariats de livraison par drone et par robot.

Wonder, une startup de restauration et de livraison, avait acquis Grubhub auprès de la société néerlandaise Just Eat Takeaway pour 650 millions de dollars l'année dernière. Ce montant était inférieur de 91 % aux 7,3 milliards de dollars que Just Eat Takeaway avait payés quatre ans plus tôt.

Le service de livraison aérienne sera assuré par le DE-2020 de Dexa, un aéronef entièrement automatisé qui abaisse les commandes de nourriture au sol à l'aide d'un câble.

Dexa est l'une des quatre seules entreprises américaines à construire et à faire voler des drones de livraison, qui ont reçu l'approbation complète de l'aviation fédérale - une certification qui s'est avérée difficile à obtenir pour une grande partie de l'industrie.

Grubhub a déclaré qu'il évaluerait les résultats du projet pilote avant de décider s'il convient d'offrir la livraison par drone à d'autres restaurants partenaires dans la région. Une démonstration publique est prévue le 16 mars avant le lancement.