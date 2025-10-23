Grubhub et la startup de conduite autonome Avride lancent un projet pilote de livraison de nourriture par robot à Jersey City

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Grubhub étend son partenariat avec la startup de technologie de conduite autonome Avride pour piloter des livraisons de nourriture par robot à Jersey City, dans le New Jersey, ont annoncé les entreprises jeudi.

Les utilisateurs de la ville peuvent passer des commandes via l'application Grubhub, exploitée par Wonder Group, et choisir la livraison par robot Avride s'ils se trouvent dans le rayon d'action.

Les clients peuvent commander à partir du site de Wonder à Jersey City, qui abrite plus de 20 concepts de restaurants différents et permet aux utilisateurs de combiner des plats de plusieurs restaurants en une seule commande.

Les applications de livraison de nourriture ont mis en place des programmes pilotes de livraison robotisée afin de réduire les coûts de main-d'œuvre, d'accélérer les services et d'améliorer la fiabilité du processus.

Uber Eats et DoorDash se sont associés à Serve Robotics SERV.O au début de l'année pour déployer des robots de livraison aux États-Unis, tandis qu'Avride s'est associé à Uber l'année dernière pour les livraisons de nourriture et les robots-axis.

Dans le cadre de ce partenariat, les robots autoguidés d'Avride, basés sur l'IA, seront testés pour naviguer dans des villes peuplées et dans des conditions météorologiques variées. À l'issue de ce projet pilote, Grubhub prévoit d'étendre les livraisons robotisées à d'autres marchés américains.

Avride et Grubhub se sont associés pour la première fois en janvier pour déployer des robots de livraison de nourriture sur les campus universitaires des États-Unis, avec une flotte de 120 robots à l'université d'État de l'Ohio.

Mercredi, Avride a déclaré avoir obtenu un financement pouvant aller jusqu'à 375 millions de dollars, soutenu par Uber Technologies UBER.N et le groupe Nebius NBIS.O .