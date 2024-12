Groupe TF1 : signature de 3 nouvelles conventions avec l'Arcom

(AOF) - Après la sélection des chaînes LCI, TMC et TFX par l'Arcom le 24 juillet dernier, dans le cadre de l'appel à candidatures pour 15 services de la TNT, le gendarme de l'audiovisuel a délivré, ce jeudi, leurs autorisations pour une durée de dix ans, renouvelable pour une durée supplémentaire de 5 ans. "Être accessible gratuitement pour l'ensemble des Français sur une fréquence TNT est essentiel pour un groupe comme le nôtre, qui a l'ambition de s'affirmer comme la destination de référence de l'information et du divertissement familial en France ", a déclaré Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1 .

