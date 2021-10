Groupe TERA annonce une forte progression de son chiffre d’affaires et de son EBITDA au premier semestre 2021

Pour recevoir l'information de Groupe TERA en temps réel, faites-en la demande à groupe.tera@newcap.eu



Chiffre d’affaires semestriel en très forte croissance de 86% à 5,0 M€, matérialisant un changement de dimension du Groupe soutenu par :

- le renforcement de l’activité laboratoire avec l’acquisition du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues de Groupe Apave (rebaptisé TERA Contrôle) : capacité d’analyse du groupe de 200 000 échantillons par an vs. 30 000 en 2019 au moment de l’introduction en bourse

- la livraison des premières commandes de capteurs, plus de 4 000 unités, ayant permis de réaliser un chiffre d’affaires de 403 K€ sur la période, un montant multiplié par 5 par rapport à l’an dernier

Solide progression de l’EBITDA : 375 K€ au S1 2021 vs. 6 K€ au S1 2020

Accélération importante de la croissance rentable attendue au second semestre 2021, portée par les activités laboratoire et capteur



Crolles, Isère, (France), le 29 octobre 2021, 07h30 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce ses résultats semestriels 2021 pour l’exercice clos au 30 juin 2021 et fait le point sur ses perspectives stratégiques.