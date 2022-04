Groupe TERA annonce une croissance de 85% de son chiffre d’affaires 2021 à 11,7 M€ et une nette augmentation de son EBITDA à 1,0 M€

▪ Chiffre d’affaires 2021 en forte croissance de 85% à 11,7 M€, marquant un point d’inflexion dans la trajectoire de développement du Groupe :

Activité Laboratoire

o Renforcement de l’activité laboratoire avec l’acquisition du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du Groupe Apave (rebaptisé TERA Contrôle) : capacité d’analyse du Groupe portée à 200 000 échantillons par an vs. 30 000 en 2019 au moment de l’introduction en bourse

o Post-clôture : élargissement des expertises des laboratoires suite à une prise de participation stratégique dans VirexpR, société spécialisée en virologie (virus respiratoires tels que notamment le SARS-CoV-2)

Activité Capteurs : décollage de l’activité qui représente désormais 10% du chiffre d’affaires total

o Livraison des premières commandes, soit plus de 9 000 unités représentant un chiffre d’affaires de 1,1 M€ en croissance de 276% par rapport à 2020

o Réaffirmation de l’excellence technologique des capteurs NextPM suite à la signature de contrats d’envergure aux Etats-Unis et avec Flowbird pour les Smart Cities

▪ Solide progression des indicateurs de rentabilité en 2021 :

o EBITDA multiplié par 12 vs. 2020 à 1 023 K€ (9% du chiffre d’affaires)

o Résultat d’exploitation : 66 K€ vs. -785 K€ en 2020

o Résultat net groupe : 146 K€ vs. -575 K€ en 2020



Webinaire de présentation des résultats annuels 2021 et des perspectives stratégiques, vendredi 29 avril à 10h30