Groupe TERA annonce ses résultats annuels 2020 et revient sur ses dernières avancées structurantes



Commandes significatives de plusieurs milliers de capteurs en OEM nouvelle génération, notamment d'un industriel majeur nord-américain, intervenues en 2021



Chiffre d'affaires et résultats annuels 2020

? Forte croissance du chiffre d'affaires 2020 de +41% à 6,35 M€, directement liée au succès de l'activité d'analyse laboratoire, avec une accélération de plus de 60% au S2

? Résultats financiers impactés par la pandémie mais conformes aux attentes