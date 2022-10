Groupe TERA annonce la signature d’un contrat pour la distribution de ses capteurs de mesure de la qualité de l’air par le fabricant britannique ION Science, leader mondial des capteurs à photo-ionisation

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe TERA en temps réel, faites-en la demande par e-mail à groupe.tera@newcap.eu. Crolles, Isère, (France), le 10 octobre 2022, 17h45 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce la signature d’un contrat pour la distribution de ses capteurs dernière génération de mesure de la qualité de l’air par le fabricant britannique ION Science.



Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général déclare : « Ce partenariat constitue une étape importante de notre stratégie commerciale en augmentant significativement le potentiel de distribution de nos capteurs, partout dans le monde, soutenant ainsi la solide dynamique actuelle caractérisée par des livraisons en forte hausse. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec un leader mondial reconnu qui soutiendra la visibilité de notre technologie et qui partage avec nous le même engagement en faveur de la qualité de l’air et de l’environnement. [...] ».



Groupe TERA et ION Science participeront au Salon Air Quality Emissions 2022, qui se tiendra les 12 et 13 octobre prochains à Telford au Royaume-Uni (www.ilmexhibitions.com).



Prochaine publication financière : résultats semestriels 2022, le 27 octobre 2022 après clôture des marchés