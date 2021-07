Groupe Réalités : "Réalités diversifie sa Maîtrise d'Usage"

Acquisition de Vindemia (Midi et Demi)



Après avoir annoncé courant mai l'acquisition de Tessa Industrie, spécialiste dans la fabrication « hors-site » de bâtiments décarbonés et à haute performance énergétique, Groupe Réalités annonce être entré en négociations exclusives avec Vindemia en vue de l'acquisition de 85% du capital de la cible.



Société spécialisée dans la restauration collective, commerciale et événementielle au travers du groupe Midi et Demi, la société réalisait en 2019 un chiffre d'affaires de 4,8 M€ (+30%) et comptait 90 collaborateurs (source média). Impacté par la crise sanitaire le groupe s'est développé vers de nouvelles cibles, notamment auprès des seniors avec la signature de deux résidences seniors à Nantes et Rennes, mais souhaite aussi cibler les campus et le coworking.





Cette opération devrait être réalisée d'ici le 1er septembre 2021. Le montant n'a pas été dévoilé.



Nous accueillons avec intérêt cette publication qui permet ainsi à Réalités de s'ouvrir à un nouvel usage et de poursuivre le développement de son pôle Maîtrise d'Usage.





Recommandation



Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé à 35,00 € et notre recommandation reste à Achat.