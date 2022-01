Groupe Réalités : "Réalités annonce son objectif de CA 2022"

Après avoir annoncé en fin d’année l’obtention d’une nouvelle ligne de financement via un Prêt Participatif Relance pour un montant de 18,1 M€, Groupe Réalités revient en ce début d’année sur ses objectifs à court et moyen terme. Il vise notamment un chiffre d'affaires 2022 de plus de 400 M€.



Recommandation



Fort d’une excellente performance commerciale et sur fond de montée en puissance de sa Maîtrise d’Usage, Réalités devrait poursuivre en 2022 sur sa dynamique de croissance actuelle. A plus long terme, les objectifs du Groupe devraient être atteignables étant donné l’importante réserve d’activité de 2,2 Mds€ (dont 402,0 M€ de backlog commercial). Nous réitérons notre confiance dans le plan de développement de la société.



Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort ajusté à 41,00 € (vs 40,00 €) et notre recommandation reste à Achat.