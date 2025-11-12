Groupe Premium s'ouvre à l'international en entrant au capital de l'italien, Grifo Group

(AOF) - Groupe Premium annonce avoir fait le choix stratégique de s'ouvrir à l'international en entrant au capital de la société italienne, Grifo Group. " Cette alliance s'inscrit dans une dynamique de croissance externe très ambitieuse pour les deux groupes et ouvre une voie nouvelle pour le secteur : celle d'un modèle européen de gestion de patrimoine, " expliquent les 2 groupes. Grifo Group, qui est l'un des principaux acteurs italiens du courtage d'assurance, de la finance et de l'intermédiation de crédit, gère aujourd'hui près d'un milliard d'euros d'actifs.

Groupe Premium affiche 18 milliards d'euros d'actifs sous gestion, représentant plus de 150 000 clients.

Groupe Grifo, qui devient le partenaire exclusif de Groupe Premium en Italie, conservera sa marque et son identité. Son fondateur, Bernardo Franchi, restera actionnaire significatif et continuera de piloter la stratégie dans le pays, tout en rejoignant le directoire de Groupe Premium à Paris.

Olivier Farouz, président et fondateur du Groupe Premium a déclaré : "Cette association constitue une étape fondamentale dans la construction d'une plateforme européenne de gestion de patrimoine et d'intermédiation assurantielle. À long terme, notre ambition est claire : devenir un leader majeur du Wealth Management en Europe".

Avant d'ajouter : "Grifo Group est pour nous le premier partenaire idéal : nos deux groupes partagent des valeurs communes - indépendance, innovation, centralité du client - et une même vision : rendre la gestion patrimoniale et assurantielle accessible à tous. Ensemble, nous développerons un modèle unique, alliant l'expertise locale de Grifo et le très ambitieux projet de développement du Groupe Premium."