Groupe Premium entre majoritairement au capital de Pierre Premier Gestion
information fournie par AOF 12/01/2026 à 15:20

(AOF) - Groupe Premium annonce une prise de participation majoritaire dans Pierre Premier Gestion (PPG). Une opération fondatrice pour le groupe, qui signe son entrée dans la gestion immobilière et pose les bases d’une offre SCPI ambitieuse à destination des investisseurs particuliers. PPG conçoit et gère des stratégies d’investissement immobilier à forte valeur ajoutée en France métropolitaine, via des véhicules dédiés (OPPCI, FPCI, FCPR) à destination des investisseurs privés.

Cette société administre aujourd'hui près de 850 millions d'euros (objectif au 31 décembre 2025) selon des stratégies opportunistes ou ciblant des secteurs résilients, tels que la restauration sous enseigne, l'alimentaire et l'hôtellerie économique.

Cette prise de participation majoritaire permettra, dans une première phase, de faire bénéficier l'ensemble des réseaux du Groupe Premium (conseillers patrimoniaux indépendants et cabinets en gestion de patrimoine) d'un accès élargi à une offre immobilière de référence, venant renforcer et diversifier les solutions d'investissement proposées à leurs clients.

Dans une seconde phase, elle s'inscrit dans une dynamique stratégique partagée entre Groupe Premium et Pierre Premier Gestion, avec un projet commun de constitution d'une SCPI, destiné à proposer aux clients du groupe comme à ceux de PPG une offre retail de grande qualité, répondant aux attentes des investisseurs particuliers.

