Groupe PAT - signature d’une collaboration stratégique avec Fytexia en nutrition autour du programme N’GINS

Fytexia et Plant Advanced Technologies PAT annoncent la signature d’une collaboration stratégique en nutrition autour du programme N’GINS



Le programme N’GINS : Nouvelle Génération d’Ingrédients Nutraceutique Santé, vise à mettre sur le marché des compléments alimentaires à base de nouvelles classes de polyphénols « identique nature » et produits avec un faible impact environnemental par ingénierie métabolique. Les bénéfices santé de cette nouvelle gamme de polyphénols ciblent les segments de marché en forte croissance, notamment en Amérique, Asie et Europe.

Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT) industrialise la production d’une nouvelle génération de compléments alimentaires via les technologies d’ingénierie métabolique de sa filiale Cellengo.



