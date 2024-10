Groupe PAT - Résultats semestriels non consolidés au 30 juin 2024

•Résultats au 30 juin 2024 bénéficiaires

Chiffre d’affaires PAT : 1, 14 M€ en forte progression

Résultat net : 0,45 M€ (-0,55 M€ au S1 2023)





•Perspectives

o Renforcement financier de PAT

o Confiance dans l'atteinte des objectifs financiers pour 2024

o Dynamisme des filiales, diversification du portefeuille et engagement RSE : solides leviers de croissance pour les prochaines années



L'augmentation du chiffre d'affaires au 30 juin 2024 de Plant Advanced Technologies PAT SA et le passage à des résultats d'exploitation et financiers positifs montrent une meilleure performance opérationnelle et une gestion financière efficace qui permettent une amélioration de ses finances.

Ainsi, au 30 juin 2024, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 140 k€ en croissance de + 293% par rapport au 1er semestre 2023, porté par l’augmentation des ventes d’actifs en cosmétique.

Le Résultat d’Exploitation est passé d'une perte significative au S1 2023 (- 1 046 k€) à un bénéfice au 30 juin 2024 de 85 k€, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des coûts.

Le Résultat net semestriel 2024 de PAT SA est donc positif à 0,45 M€ (contre une perte de 0,55M€ au S1 2023).



Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT