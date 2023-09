Groupe PAT - Résultats des votes de l'AGM du 30 juin 2023

Plant Advanced Technologies PAT informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu le vendredi 30 juin 2023 à 15h00 à l’amphithéâtre Cuénot de l’ENSAIA de l’Université de Lorraine à Vandœuvre-lès-Nancy et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent ensemble 574 665 actions sur les 1 092 715 actions formant le capital social. Sur ces 574 665 actions, 28 274 actions portent un droit de vote simple et représentent 28 274 droits de vote et 546 391 actions portent un droit de vote double et représentent 1 092 782 droits de vote soit, pour les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, un total de 1 121 031 droits de vote sur les 1 805 993 droits de vote existant dans la société.



Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site de PAT : www.plantadvanced.com