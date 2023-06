Groupe PAT participe au projet BRYOFLAM : PROJET DE RECHERCHE LORRAIN CONTRE LES MALADIES INFLAMMATOIRES

Le consortium, constitué de la société ETAP-Lab, chef de file du projet, de la société Plant Advanced Technologies PAT et du laboratoire IMoPA-UMR 7365 CNRS de l'Université de Lorraine, annonce le lancement officiel du projet BRYOFLAM. Ce programme collaboratif de recherche a été sélectionné par la Région Grand Est et l’Etat dans le cadre du programme « Projets collaboratifs I-Demo régionalisé».



Ce projet de recherche, sélectionné par le C2IME*, bénéficie du soutien de la Région Grand Est et de l’Etat, qui reconnaissent l'importance de l'innovation scientifique et technologique dans le développement de nouvelles thérapies contre l’inflammation.



Le projet BRYOFLAM, d'une durée de trois ans, a pour objectif de découvrir de nouvelles molécules actives d'origine végétale pour lutter contre les pathologies inflammatoires de la peau, du système nerveux central et périphérique et de l'intestin.



Plant Advanced Technologies PAT, en utilisant ses technologies exclusives, produira des extraits et des molécules végétales. Ces composés seront évalués à l'aide d'une grande variété de tests réalisés sur des modèles cellulaires et animaux pertinents.



