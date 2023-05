Groupe PAT - Mise à disposition du rapport annuel financier 2022

Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - FR0010785790 – ALPAT FP) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier annuel au 31 décembre 2022. Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF amf-france.org ainsi que sur le site Internet de Plant Advanced Technologies PAT : plantadvanced.com.

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, sont intégrés dans le rapport financier annuel :



1. L’attestation du responsable du rapport

2. Le rapport d’activité de l’exercice 2022

3. Les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2022

4. Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.



