Groupe PAT - Lancement à Cosmet’Agora de HydraQueen Exudactive® : dernier ingrédient actif de sa gamme cosmétique dérivée de plantes

Plant Advanced Technologies (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT), entreprise pionnière dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares, est fière d'annoncer le lancement officiel de son dernier ingrédient actif, HydraQueen Exudactive®1,3, et de la gamme cosmétique à venir dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale.



« Nous sommes extrêmement fiers du lancement de HydraQueen Exudactive®, fruit de nombreuses années de R&D et de notre nouvelle stratégie commerciale. Nous avons choisi Cosmét’Agora, un des lieux incontournables pour présenter ce nouvel ingrédient au marché. Chez PAT, notre engagement envers l'innovation durable est au cœur de nos actions. Nous nous attachons à offrir des ingrédients de qualité supérieure pour l'industrie cosmétique tout en préservant l’environnement », déclare Jean-Paul Fèvre, Président de PAT.



