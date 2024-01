Groupe PAT - Cyclone Belal : nouvelles rassurantes de La Réunion chez PAT ZERBAZ

Plant Advanced Technologies PAT, (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790), société spécialisée dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine, annonce que les serres de sa filiale PAT Zerbaz implantée sur l’Ile de La Réunion, ont bien résisté au passage du cyclone Belal, qui a touché l'île le 15 janvier.



Les vents violents ont provoqué quelques dégâts mineurs et la structure des serres, conçue pour résister à ce type de conditions climatiques, n'a subi aucun dommage significatif.



Les équipes de PAT Zerbaz travaillent déjà à la remise en état des voies d'accès, qui ont été bloquées par des arbres couchés.



« Nous sommes satisfaits de constater que nos serres ont bien résisté au cyclone Belal », déclare Jean-Paul FEVRE, Président du Groupe PAT. « Nos équipes sur place sont mobilisées pour remettre en état les voies d'accès et reprendre la production dès que possible. »



