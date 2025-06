Groupe PAT - Attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables au bénéfice de tous les actionnaires de la Société

Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT), leader dans l'exploration et l'exploitation du potentiel végétal pour des applications industrielles innovantes, annonce la mise en œuvre d’une opération d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions remboursables (BSAR) au profit de l’ensemble de ses actionnaires, soit :



• un (1) BSAR 2025-C (court) par action détenue avec un prix d’exercice fixé à 12,50€,

• et un (1) BSAR 2025-L (long) par action détenue avec un prix d’exercice fixé à 15€.



Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général de PAT, déclare : « Cette attribution de BSAR récompense la fidélité des actionnaires et leur offre l'opportunité de participer au développement futur de PAT dans des conditions attractives. La double approche de cette opération - reconnaissance et recapitalisation - intervient alors que nous nous apprêtons à célébrer nos vingt années dédiées à la valorisation des biomolécules végétales. Nos actifs naturels en cosmétique s’installent bien chez nos clients. Les nouveaux actifs biotechnologiques de Cellengo vont révolutionner les marchés nutraceutique et cosmétique. L’actif anti-inflammatoire de Temisis poursuit sa phase pré-clinique prometteuse. »



Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT