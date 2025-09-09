Groupe Partouche : hausse des revenus au troisième trimestre

(AOF) - Groupe Partouche a connu une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, avec une hausse de 7,3 %, à 114,5 millions d’euros. Au deuxième trimestre, les revenus avaient augmenté de 4,9 %, à 106,9 millions d’euros. Au total, sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est élevé à 347,8 millions d’euros, soit une amélioration de 6,2 %.

En outre, grâce à la modification du plan de sauvegarde de la Financière Partouche intervenue le 26 mai dernier et au paiement par anticipation du passif restant dû au titre du plan de sauvegarde arrêté par jugement en date du 30 juin 2024, grâce au tirage du crédit bancaire, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a pu constater la bonne exécution et la sortie du plan le 1er septembre 2025.

