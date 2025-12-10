Groupe Partouche dévoile son chiffre d'affaires annuel

(AOF) - Sur son exercice 2025 clos le 31 octobre, le produit brut des jeux de Groupe Partouche s’est élevé à 748,3 millions d’euros, en hausse de 5,1%. En France, la société a profité d’une fréquentation en hausse de 4,9%, pour un produit brut des jeux de 5,2%, à 669,4 millions d’euros. A l’international, le produit brut des jeux a augmenté de 3,5%, à 78,9 millions d’euros. De son côté, sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires total consolidé s’est élevé à 460,2 millions d’euros, en progression de 6%.

Dans le détail, sur douze mois, les revenus ont augmenté de 6%, à 415 millions d'euros, dans les casinos, tandis qu'ils ont progressé de seulement 0,8%, à 31,4 millions d'euros, dans les hôtels, alors que le chiffre d'affaires des autres activités a atteint 13,8 millions d'euros, en croissance de 18,7%

Groupe Partouche dévoilera ses résultats annuels le 27 janvier prochain.

