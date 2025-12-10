 Aller au contenu principal
Groupe Partouche dévoile son chiffre d'affaires annuel
information fournie par AOF 10/12/2025 à 07:58

(AOF) - Sur son exercice 2025 clos le 31 octobre, le produit brut des jeux de Groupe Partouche s’est élevé à 748,3 millions d’euros, en hausse de 5,1%. En France, la société a profité d’une fréquentation en hausse de 4,9%, pour un produit brut des jeux de 5,2%, à 669,4 millions d’euros. A l’international, le produit brut des jeux a augmenté de 3,5%, à 78,9 millions d’euros. De son côté, sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires total consolidé s’est élevé à 460,2 millions d’euros, en progression de 6%.

Dans le détail, sur douze mois, les revenus ont augmenté de 6%, à 415 millions d'euros, dans les casinos, tandis qu'ils ont progressé de seulement 0,8%, à 31,4 millions d'euros, dans les hôtels, alors que le chiffre d'affaires des autres activités a atteint 13,8 millions d'euros, en croissance de 18,7%

Groupe Partouche dévoilera ses résultats annuels le 27 janvier prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PARTOUCHE
18,1000 EUR Euronext Paris -1,36%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

