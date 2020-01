GROUPE PAROT : DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS

DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL

DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS

(ARTICLE L 233-8 II DU CODE DU COMMERCE)

Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, publie le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital au 31 décembre 2019 :

Nombre total d'actions en circulation 4 624 072 Nombre de titres bénéficiant du vote double 3 028 690 Nombre d'actions détenues en auto-contrôle 41 909 Nombre total de droits de vote exerçables 7 610 853

A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (14 marques dont Ford, BMW, MINI, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man) et d'occasion, en France. Au 31 décembre 2018, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 967 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 524 M€.

